“Deberíamos trabajar en reforzar las leyes relacionadas con la pena de muerte (…). Tantos incidentes, en iglesias… (Los agresores) deberían pagar con el castigo último”, declaró a un grupo de periodistas instantes antes de partir a Indiana.

Trump advocates for the death penalty in Pittsburgh shooting: “Anybody who does a thing like this to innocent people in temple, in church. We had so many incidents with churches. They should be — they should really suffer the ultimate price.”

FULL STORY TO FOLLOW. pic.twitter.com/jgPSWAFlYr

— Washington Examiner (@dcexaminer) 27 de octubre de 2018