Independent explica que cuando el volcán entierra y quema plantas y árboles, produce gas metano, que sube a la superficie a través de grietas y, al encenderse, produce llamas de ese color particular.

Este video muestra el extraño fuego:

Troubling sight: blue flames burning from cracks in the pavement are popping up several feet away from lava in Hawaii, as methane gas seeps underground and can cause explosions when it becomes trapped and ignited. https://t.co/rHcJVDFgd4pic.twitter.com/JGK4wExiLx

— WSVN 7 News (@wsvn) 24 de mayo de 2018