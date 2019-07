Una adulta mayor, con cierta jerarquía en una iglesia cristiana de EE. UU., siguió a Jenna hasta el baño solo para hacerla sentir mal por su cuerpo y su vestimenta.

La intolerante mujer fue después señalada de ser una hipócrita por como actuó, ya que esperó a que no hubiera testigos para señalar y hacer sentir mal a la joven.

Jenna dice que delante del pastor de la comunidad religiosa, la agresora actúa como si fuera una santa, y que haber publicado el video sirvió para desenmascararla. Esta es la prueba del ataque verbal, que hace llorar a Jenna y que hizo que esta feligrés no quiera regresar a esa iglesia “nunca más”:

This women followed me into the bathroom and attacked me calling me fat and that I couldn’t wear jean shorts because I was too fat pic.twitter.com/xse8lKfQdo

— Jenna 🦊 (@roo_jenna) 30 de junio de 2019