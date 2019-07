green

En dichos cables en los que el emisario habría calificado a su gobierno como “inepto” y “excepcionalmente disfuncional”.

“Yo no conozco al embajador, pero él no es querido ni bien visto en Estados Unidos. Ya no tendremos contactos con él”, dijo Trump en Twitter, dos días después de la publicación en la prensa de comentarios del embajador británico en Washington, Kim Darroch.

La Oficina de Relaciones Exteriores de Reino Unido no negó el contenido de los memorandos que se filtraron al diario británico Daily Mail, reporta BBC.

Estas comunicaciones internas, consideradas por esa oficina como “maliciosas”, van de 2017 a la actualidad.

Según la BBC, otra de las ‘perlas’ usadas por el embajador Darroch dice: “Cuestiono si alguna vez esta Casa Blanca será competente”.