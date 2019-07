“Es una práctica común de Trump atacar a la prensa, pero nunca a Fox News, una cadena tan favorable para el mandatario que es prácticamente un medio administrado por el Estado”, publica el portal Shareblue.

Este es el trino de Trump en el que le da palo a un programa de Fox:

Watching @FoxNews weekend anchors is worse than watching low ratings Fake News @CNN, or Lyin’ Brian Williams (remember when he totally fabricated a War Story trying to make himself into a hero, & got fired. A very dishonest journalist!) and the crew of degenerate……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de julio de 2019