De acuerdo con el canal local WPTA, el suceso ocurrió el pasado 18 de enero en la ciudad de Fort Wayne y todo quedó captado en video gracias a la cámara del interfono de la vivienda que pretendían robar.

La secuencia, compartida profusamente en redes sociales, se puede ver a 2 ladrones golpeando con fuertes patadas la puerta de la casa a la que querían entrar.

Trey Thomas, uno de los residentes de la casa, en diálogo con el canal estadounidense dijo que está convencido de que el disparo fue la única razón por la los ladrones salieron corriendo.

Él y su padre llamaron a la policía y al día siguiente encontraron un proyectil en el suelo fuera de la casa.

Unos 30 minutos después del intento de robo, las autoridades fueron informadas por un hospital local sobre un joven con herida de bala en una pierna, detalla WPTA.

El delincuente fue identificado como Keanu Cook, de 18 años, y acusado de robo con arma de fuego y de porte de pistola sin licencia, entre otros delitos. Mientras tanto, su cómplice continúa prófugo, agrega ese canal.

La familia Thomas explicó que no entendía por qué querían robarlos. Luego de que la policía interrogó a Cook, este señaló que buscaban “dinero, hierba y cosas valiosas”, finaliza el mismo medio.

Sweet Karma 😂 would be home invader shoots himself in the leg while trying to break down the door pic.twitter.com/e62iwk8JFV

— TheBestJesusChrist (@BestJesus415) January 25, 2021