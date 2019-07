De acuerdo con el canal de televisión local WHDH, el dueño del velero, Ed Mayo, estaba listo para competir en una carrera de velocidad, pero el rayo lo dejó inservible. Por ello, prometió, estará listo junto a su equipo el próximo año para la competencia.

El velero fue golpeado, sufriendo grandes daños, cuando estaba amarrado al muelle del Columbia Yacht Club, explica el mismo medio.

Mayo contó al noticiero 7 News Boston, de WHDH, que el video del instante exacto en que cae el rayo sobre su velerofue capturado por un miembro del club y que tripulación había estado en el barco poco antes de que llegara la tormenta.

With thunderstorms rolling across Massachusetts and New England on Saturday, one person in South Boston caught the #shocking ⚡⚡ moment when lightning struck a nearby boat. #boston #boston25 #southie #zap pic.twitter.com/mVylFptsGr

— Boston 25 News (@boston25) July 7, 2019