Jim Schiutto y Poppy Harow, que transmitían desde la sede en Nueva York, tuvieron que abandonar el edificio Time Warner Center y el mando lo tomaron los presentadores desde Washinton.

En determinado momento, la alarma interrumpe la noticia y Schiutto hace una pausa para resaltar que sonó la alarma de incendios y que continuará informando sobre la situación.

La información sobre los explosivos que también llegaron a la Casa Blanca y, además de los Clinton y Obama, también a domicilios de otros políticos democratás se tomó las noticias en Estados Unidos en la mañana de este miércoles.

Minutos después, los dos periodistas volvieron a aparecer en pantalla y continuaron reportando la situación a través de su celular desde las calles de Manhattan y aseguraron que todas las personas están a salvo.

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s

— CNN (@CNN) October 24, 2018