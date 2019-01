De acuerdo con The Washington Post, los adolescentes, estudiantes de la escuela secundaria católica de Covington en Kentucky, marchaban contra el aborto y portaban una gorra con el emblema de la campaña de Trump: “Make America Great Again” (Haz que América sea grande otra vez).

En el video, altamente compartido y criticado en redes, se ve a uno de los jóvenes cerrarle el paso a Nathan Phillips con una sonrisa irónica, originario de la tribu Omaha de Nevada, mientras sus compañeros gritan en contra del nativo, que intenta seguir tocando un tambor tradicional, explica el rotativo estadounidense.

Phillips, veterano de la guerra de Vietnam, participaba en otra marcha que se dirigía al Cementerio Nacional de Arlington para rendir honor a los indígenas estadounidenses caídos en el conflicto. Incluso al lugar llegó un grupo de afrodescendientes que también manifestaban, detalla The Washington Post.

Entre los gritos de cada uno de los grupos, creció una tensión. Ahí Phillips comenzó a tocar su tambor y a cantar para intentar controlar la situación hasta que los estudiantes lo rodearon, indica el mismo medio.

El joven Nick Sandmann, protagonista del video, se defendió: “No hice gestos con las manos ni movimientos agresivos… Creía que al permanecer inmóvil y tranquilo, estaba ayudando a difundir la situación”, cita el diario de Washington.

“Siendo honesto, me sorprendió y me confundió la razón por la que se me acercó”, añadió. Sin embargo, Nathan Phillips le dijo a The Washington Post que había escuchado a los estudiantes gritar “construyan ese muro”.