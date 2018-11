Luego de que varios colombianos protestaron afuera del SciencesPo antes de la llegada del mandatario al auditorio destinado para la charla, Duque tuvo un ida y vuelta con algunos participantes de la reunión, principalmente por los asesinatos de líderes sociales y la violencia de la policía durante las marchas universitarias.

Un video publicado en Facebook por Danovis Lozano se está viralizando rápidamente, con casi 10 mil reproducciones y más de 1.200 compartidas.

En la secuencia se escucha como un hombre le reclama por la represión de las autoridades en las protestas por la educación: “Hoy ya hay 4 estudiantes desaparecidos, esa es la respuesta de este Gobierno títere, que es la seguridad democrática, que es Uribe en persona”.

Luego, el Presidente defendió su esfuerzo de conseguir más dinero para la educación pública, incluida la tarea de buscan 1 billón de pesos de las regalías para este sector.

Sobre el tema de los estudiantes heridos por las policía en las manifestaciones indicó: “Yo defiendo la protesta pacífica, pero no creo que lanzar bombas incendiarias sea la mejor forma de protestar, tampoco paralizar el tráfico, afectando al resto de la población”.

Así fue confrontado hoy Duque mientras dictaba su conferencia de paz en la facultad de ciencias Políticas, en París. https://t.co/IxmznYFKjQ

Vía @gener_usuga pic.twitter.com/oPtuukptVi — Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleano) 12 de noviembre de 2018

De inmediato, se generó la discusión entre Duque y el sujeto que lo estaba increpando:

Hombre: – “¿Matando estudiantes?”.

Duque: – “Aquí nadie ha matado estudiantes”.

Hombre: – “Asesinan y matan a líderes sociales, usted es el títere de Uribe”.

Duque: – “Su premisa es llamarme asesino y pretende hablar de respeto”.

Hombre: – “Respete a la clase media, a la que está asfixiando económicamente”.

Duque: – “No solo los respetamos, estamos trabajando para crear más programas de atención”.

El Presidente finalizó la discusión diciendo: “Si usted tiene indignación, creo que es un sentimiento legítimo, pero lo que no es legítimo es que me llame asesino y me insulte”, enseguida dio las gracias, se levantó de su puesto y se retiró.

Mientras se iba, una mujer y el mismo hombre le gritaron: “Uribe, paraco, el pueblo está verraco”.