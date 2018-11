La presencia de Iván Duque en Francia, por motivo de la celebración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, ha generado todo tipo de críticas, algunas de ellas por videos o fotos ocurridos meses atrás que han revivido en estos días, al cumplir 100 días como Presidente de Colombia.

Este lunes, miembro de un grupo de Facebook llamado ‘Colombia Humana – Francia’, seguidores de las políticas de Gustavo Petro, se organizaron con varias pancartas y mensajes como: “Colombia pelea por la paz”, “Stop (parar) al exterminio de líderes sociales” y otros más.

Un hombre, al parecer líder de la marcha, expresó un discurso en el cual dio las razones por las cuales protestaban contra Iván Duque. Sus palabras quedaron registradas en video.

“Tenemos un presidente que no es autónomo en sus decisiones, un presidente que hace caso a un grupo de personas que están detrás de él, donde se encuentra Álvaro Uribe Vélez, le ordenan. Un presidente que viene a este país (Francia), a la tierra de los derechos del hombre, a sacar pecho con los acuerdos de paz, cuando en Colombia los está haciendo trizas. Duque no puede venir a hablar de paz aquí en Francia, cuando en Colombia están asesinando a 2 líderes sociales por día y el Gobierno no hace nada”, dijo el sujeto.

“Duque no puede venir a hablar de paz en París, cuando se levantaron de las mesas de diálogo con el Eln… Exigimos hoy, pacíficamente, respeto por parte del Gobierno de Colombia”, finalizó.

Duque está en Francia no solo para la conmemoración del fin de la Guerra del 14, también se ha reunido con empresarios para promover la inversión y con líderes para debatir la migración de venezolanos.