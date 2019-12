Elsa solo necesitó de un minuto y medio, tiempo que duró hablando, para llamar la atención de los políticos que llegaron a la Asamblea de Extremadura y del mundo, luego de que el video de sus palabras se compartiera masivamente en redes sociales.

De acuerdo con el diario El Mundo, el discurso de la pequeña se hizo en marco del IV Pleno Escolar contra el acoso por LGBTIfobia que realizó la cámara extremeña y que también contó con la participación de otros profesores y alumnos en torno al acoso escolar.

“Soy una chica transexual y durante los cuatro últimos años he vivido un camino muy importante, el camino de mi felicidad. Estoy en el colegio Nuestra Señora de la Soledad, el cole de mi pueblo, y allí he tenido la suerte de que mis compañeros y compañeras han comprendido cómo soy desde el primer día. Sin embargo, sigue siendo necesario recordar que tengo el derecho a ser llamada como yo me siento”, expresó Elsa, en declaraciones recogidas por el mismo rotativo.