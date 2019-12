green

En una entrevista con El Mundo de España, Stevens dijo: “La emergencia es una declaración más política que científica. La población tiene ese sentido de urgencia para que los políticos actúen”.

“No estamos hablando de transformar el mundo. Solo hablamos de reducir emisiones en lugar de aumentarlas a nivel global”, agregó, mientras que asegura que la discusión sobre el clima se ha polarizado mucho.

El científico no niega el cambio climático, pero dice que se ha exagerado mucho sobre el hecho de que el planeta se encuentre en una situación irreversible, destaca el medio ibérico.

Precisamente, ante la pregunta de El Mundo sobre si es verdad que el planeta haya superado el punto crítico, algo planteado por el profesor Tim Lenton, de la Universidad de Exeter, el científico Stevens fue categórico en negarlo:

“No. Es especulación”.

Luego explicó que las apreciaciones de Lenton fueron una opinión y no una publicación científica, que “no representa” el pensamiento de la mayoría de especialistas en el tema.

Luego puntualizó, citado por el medio español: “No hay un consenso en que el mundo llega a este punto de no retorno en absoluto. El problema es que los científicos no sabemos al detalle lo que va a pasar en el futuro cuando este sea más caluroso”.

Stevens explicó que ese desconocimiento da pie para todo tipo de especulaciones, y lo que se ha dicho sobre hechos catastróficos derivados del aumento de la temperatura en el planeta es siempre contemplando el peor escenario:

“Muchas cosas malas podrían suceder, como que cayera un asteroide”, opina con algo de sarcasmo.

El científico no hace parte de la cumbre COP25 sobre el clima que se lleva a cabo en Madrid, España, y dice que no tiene altas expectativas de los resultados del encuentro: “Ojalá me equivoque”, concluye.