Por fortuna, ninguno de los niños resultó herido de gravedad, pues el presunto suicida alcanzó a incendiar el bus cuando la mayoría de ocupantes ya había evacuado, recoge el portal Última Hora.

City News 1130 reporta que algunos de los jóvenes llamaron a sus padres, quienes contactaron a la policía, que casi de inmediato apareció en el sitio del incidente y logró controlar la situación.

El llamado de auxilio permitió a las autoridades realizar el bloqueo de ambos extremos de la vía y desplegar tres patrullas que, a punta de golpes, forzaron al bus a detenerse en plena autopista, destaca CP24.

Una vez se detuvo el autobús, los policías entretuvieron al conductor, que ya había rociado el vehículo con combustible y amenazaba con encenderlo con un mechero, mientras evacuaban a los estudiantes.

No obstante, no fue posible evitar que el hombre incendiara el vehículo y, en ese trámite, algunos de los pequeños resultaron lesionados; 12 de ellos fueron llevados a un hospital pero sus heridas no revisten gravedad.

El sospechoso senegalés, con ciudadanía italiana desde el 2004 y que lleva 15 años trabajando para el colegio sin llamados de atención, es casado y tiene dos hijos. También fue llevado al hospital con quemaduras leves.

Este es un video del bus mientras se incendia, tomado por el conductor de un vehículo que pasaba por allí: