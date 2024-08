Continúa la investigación sobre el accidente del vuelo de Voepass Linhas Aéreas en Brasil, siniestro que dejó 61 muertos. La aeronave se precipitó cerca de la ciudad de Sao Paulo, en una zona residencial.

Y es que se siguen conociendo detalles de la emergencia, entre ellos, el de una periodista que aseguró haber viajado el 8 de agosto en un avión de la empresa, el cual presentaba varias fallas.

Cabe resaltar que, el vuelo que se estrelló fue el 2283 y en el que viajó la mujer era el 2217. El susto que se llevó en su viaje fue por las fallas que presentó el bimotor en su sistema de aire, hecho que provocó problemas en más de un pasajero que se mostró afectado por las altas temperaturas.

“Estaba en el vuelo que salía de Ribeirão Preto hacia Guarulhos. Me indigné mucho porque por tercera vez los aviones de la compañía tuvieron problemas tanto en la ruta SP como en la conexión a Minas. Otros pasajeros y yo interrogamos a la azafata. La respuesta fue que ‘El aire no funcionaba en tierra, sólo en el aire’, lo cual no sucedió. La última vez, la excusa fue que el aire necesitaba mantenimiento”, añadió Arbex.