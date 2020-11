De acuerdo con la cadena Fox, el terrible suceso ocurrió el pasado domingo por la noche en el barrio Florence, en el sur de Los Angeles, y la policía de esa ciudad está buscando a los conductores que huyeron del lugar.

La víctima fue identificada como José Fuentes, de 50 años, y los paramédicos que llegaron lo declararon muerto en el lugar, indica el mismo medio.

Lo que sorprendió a las autoridades y a los vecinos de la zona fue el video que mostró cómo murió, pues no fue arrollado ni uno ni dos veces, sino 3 en menos de 30 segundos y ninguno de los conductores que lo atropellaron, frenaron para socorrerlo.

Las imágenes compartidas por la policía de Los Angeles fueron recogidas de las cámaras de seguridad de 2 tiendas cercanas. Por ahora buscan a un hombre en moto deportiva, el conductor de un sedán blanco, pero no tienen información del último vehículo involucrado, finaliza Fox.

“Un peatón que cruzaba la calle fue atropellado por una motocicleta, luego por un segundo y un tercer vehículo. Los tres automovilistas huyeron del lugar”, se lee junto al video publicado por las autoridades de la ciudad estadounidense, que se ve a continuación.

❗️WARNING: Graphic Video❗️

11/22 @ approx 7:38pm—A pedestrian crossing the street near Central Ave and 78th St was struck by a motorcycle, then by second vehicle, and the a third vehicle. All three motorists fled the scene.

Any info call @LAPDSouthTraff Detectives—323-421-2500 pic.twitter.com/YPu6jMBSn8

— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 25, 2020