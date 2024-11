Las autoridades de ese país informaron que al menos 25 individuos muertos, incluyendo 14 militares, este sábado 9 de noviembre en un ataque con explosivos en una estación ferroviaria. Esto luego de otro evento similar que terminó con la vida de varias estudiantes en Pakistán.

(Lea también: Reportan 5 muertos y 15 heridos por atentado en Pakistán; estudiantes, entre las víctimas)

El ataque con explosivos tuvo lugar a las 08H45 en la estación central de Quetta, la capital de esta zona que limita con Afganistán e Irán, en un andén donde multitud de pasajeros estaban aguardando.

Lee También

La policía pakistaní registró inicialmente un total de 17 fallecidos, que en las horas recientes se ha incrementado y precisado.

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

20 Died in #QuettaRailwayStation Blast 😢

Where is those who is supporting BLA etc 😡 these fuckin morons had no right to live in Pakistan they are not Pakistanis.#QuettaBlast #Balochistan pic.twitter.com/uNaJRyoOiP

— 🅕🅐🅢🅢🅘🇵🇰 (@Not_Fassi) November 9, 2024