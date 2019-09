La nevada, según la cadena Fox 11, se presentó por un frente frío con vientos de 80 km/h que fue dejando la nieve a su paso por esa zona, una semana antes de que se acabe el verano.

Las autoridades alertaron a los motoristas que se desplacen entre la ciudad de Reno, Nevada, y el lago Tahoe sobre cambiar las llantas de sus vehículos por el tipo que se utiliza en el invierno, o que les pongan cadenas a las ruedas para que el vehículo tenga más agarre, tracción y estabilidad.

Autoridades también les pidieron a los conductores que moderen la velocidad cuando transiten por las autopistas de la sierra:

SEPTEMBER 16 and we officially have ❄️❄️❄️ at Donner Summit! Please slow down for the weather conditions while driving in the Sierra today. pic.twitter.com/2RuglbGdfK

— Caltrans District 3 (@CaltransDist3) September 16, 2019