La secuencia, de 26 segundos de duración, emplea una escena de la película ‘Star Wars: Episodio III, la venganza del Sith’ y monta la cara de Donald Trump sobre el cuerpo del personaje del maestro Yoda.

El montaje comienza con el virtual candidato demócrata a la Presidencia de EE. UU., Joe Biden, como el emperador Palpatine, dando instrucciones a un guardia de asalto explorador, con el logotipo de la CNN.

En la siguiente escena aparecen dos soldados de asalto -que representan a la CNN y la MSNBC- dirigiéndose al maestro Yoda con la cara de Trump, que se gira velozmente y los decapita.

Al final del video, se ve a Yoda/Trump con una gran sonrisa.

El montaje fue publicado en Twitter por el equipo electoral del presidente estadounidense, que se presenta a la reelección en los comicios del próximo 3 de noviembre.

El video está acompañado del mensaje “May the 4th be with you” (Que el 4 de mayo te acompañe), en referencia a la mítica frase de Star Wars “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe).