De acuerdo con Collin Stosberg, un portavoz de la Patrulla de Caminos de Missouri, al menos 15 vehículos se estrellaron directamente, mientras otros 47 se salieron de la carretera o resultaron dañados, publica el diario The Kansas City Star.

El clima invernal que golpeó fuertemente, cubriendo la carretera con hielo y nieve, fue, definitivamente, el factor principal en el choque, dijo Stosberg, citado por el mismo medio.

Hubo un primer choque y luego, como se ve en el video, fueron llegando otros que, debido a su alta velocidad, no pudieron frenar y terminaron estrellándose también.

La víctima mortal fue identificada como Linda Henderson, de Platte City. Además, su esposo ames Henderson resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital. Otras siete personas también quedaron heridos, detalla City Star.

“No puedo creer que esto esté sucediendo… Me sentí como si estuviera en (la película) ‘Destino final'”, dijo al rotativo estadounidense, Jamon Weaver, conductor de camión que experimentó la colisión.

Dante Jones, productor de KCTV5, publicó el video de Weaver en Twitter, donde ha tenido más de 5,8 millones de reproducciones y 74,000 retweets, hasta este sábado por la tarde.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG

— Dante' Jones (@Dantej21) February 15, 2019