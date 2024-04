Un estudio desarrollado por Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ha puesto los ojos en las estrellas con una predicción que plantea un desolador escenario en el sistema solar dentro de 5.000 millones de años, de acuerdo con El Tiempo.

Según indica la investigación, es seguro que Mercurio, Venus y hasta la Tierra llevarían del bulto, como se dice popularmente, pues enfrentarán su destino final y terminarían aplastados y engullidos por el Sol, se mencionó en el impreso.

El estudio, que es liderado por un equipo internacional de astrofísicos, ha arrojado un complejo panorama sobre el destino del sistema planetario, cuando el Sol agote la energía que hoy tiene, de acuerdo con el citado medio.

“No está claro si la Tierra puede o no moverse lo suficientemente rápido antes de que el sol pueda alcanzarla y quemarla, pero [si lo hace] la Tierra [todavía] perdería su atmósfera y océano y no sería un lugar muy agradable para la vida”, dijo el profesor Boris Gaensicke, de la Universidad de Warwick y replicado por el periódico.

¿Por qué el Sol podría destruirse?

Por ejemplo, en el caso de la Tierra, esta sería engullida por el Sol y dejaría a Marte y a los cuatro gigantes planetas orbitando alrededor de lo que sería una enana blanca. Además, el destino de asteroides y lunas más pequeños sería más desolador y serían convertidos en polvo antes de caer en el impacto con la estrella, de acuerdo con los investigadores en el estudio.

El Sol está en una fase de fusión de hidrógeno en su núcleo; sin embargo, cuando el combustible se agote, se vendrá una expansión y habrá una transformación de la estrella en color rojo y luego se convertirá en una enana blanca, etapa característica del final de las estrellas, según el citado diario.

“Investigaciones anteriores habían demostrado que cuando los asteroides, lunas y planetas se acercan a las enanas blancas, la enorme gravedad de estas estrellas desgarra estos pequeños cuerpos planetarios en pedazos cada vez más pequeños”, afirmó el Dr. Amornrat Aungwerojwit, de la Universidad Naresuan en Tailandia.

