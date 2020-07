green

El diario británico Independent cita al profesor Helmut Norpoth, de la universidad estadounidense Stony Brook, cuyo modelo predictivo ha acertado en 5 de las 6 últimas elecciones en ese país, desde 1996, y asegura que si lo hubiera aplicado desde las elecciones de 1912, habría acertado en 25 de 27 comicios.

El estudio de Norpoth tiene en cuenta variables como que los demócratas hayan perdido los concursos en los estados de Iowa y New Hampshire y no considera las encuestas de opinión o de intención de voto, que en estos días han favorecido a Joe Biden sobre Trump, señala el medio inglés.

CNN llama la atención sobre otra encuesta de Oxford Economics que, en contraste con el modelo del profesor Norpoth, dice que Trump sufrirá una “estruendosa derrota” en las elecciones de noviembre y pasará a engrosar la lista de los presidentes que han sido electos por un solo periodo debido al mal manejo que les dio a la pandemia por coronavirus y a las manifestaciones antirracismo luego del asesinato de George Floyd por parte de un policía blanco.

En varios artículos, The New York Times informa que Trump pierde con Biden en distintas encuestas, aunque señala que Trump ha cedido terreno por sus propios errores, no porque Biden haya hecho méritos para comandar las encuestas, pero todo esto se iría al traste si el modelo del profesor de Stony Brook está en lo correcto.