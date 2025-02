Por: RFI

El presidente estadounidense anunció este 12 de febrero que había mantenido una “conversación larga y muy productiva” con su homólogo ruso. Donald Trump y Vladimir Putin acordaron “trabajar juntos muy estrechamente” y comenzar “inmediatamente” las negociaciones sobre Ucrania. Un anuncio que no dejó indiferente del otro lado del Atlántico: los jefes de la diplomacia de seis países europeos y de Ucrania declararon que Europa y Kiev deberían “participar en cualquier negociación”.

Con los corresponsales de RFI en Estados Unidos Cristóbal Vásquez y David Thomson, y la corresponsal en Ucrania Emmanuelle Chaze

El intercambio telefónico entre Donald Trump y Vladimir Putin este miércoles fue fructífero, según afirmó el primero en su red Truth Social. “Acordamos trabajar juntos muy estrechamente, incluso visitarnos en nuestros respectivos países”, explicó el presidente estadounidense. El Kremlin confirmó que Washington y Moscú han acordado “trabajar juntos”.

“Una solución a largo plazo”

Durante la hora y media que duraron las conversaciones se trataron temas muy diversos, como Oriente Próximo, la energía, la inteligencia artificial y la fortaleza del dólar. Pero, sobre todo, hablaron de Ucrania y de cómo poner fin a la guerra. Trump explicó que había acordado con su homólogo ruso iniciar “inmediatamente” las negociaciones sobre el conflicto.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a la prensa que Putin le había dicho al presidente estadounidense que quería encontrar una “solución a largo plazo” al conflicto ucraniano a través de “conversaciones de paz”. “El presidente Putin mencionó la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto”, añadió.

Un contacto importante

Este contacto directo entre Estados Unidos y Rusia dista mucho de ser insignificante. El anterior presidente estadounidense, Joe Biden, llevaba más de tres años sin hablar con Vladimir Putin y había lanzado numerosas sanciones contra él. Según Dmitri Peskov, Putin “invitó a Donald Trump a visitar Moscú y dijo que estaba dispuesto a recibir a funcionarios estadounidenses en Rusia”.

Pocas horas después de sus primeros mensajes en Truth Social, Trump declaró a la prensa desde la Casa Blanca que él y Putin se reunirán próximamente en Arabia Saudita, sin precisar la fecha. “Acabaremos con un alto el fuego en un futuro no muy lejano”, añadió.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada al respecto, teniendo en cuenta que Rusia se quedaría con parte de Ucrania, y Kiev no entraría en la OTAN ni tendría acceso a armas nucleares. Leavitt no aclaró qué recibiría a cambio Estados unidos, que estaría perdiendo sus armas de negociación e influencia frente a Rusia, ni por qué no hay países europeos invitados a esta negociación por el momento.

Reacciones desde Kiev y la Unión Europea

Trump también confirmó luego que habló con Volodomir Zelenski, quien se reunirá con el vicepresidente J.D. Vance y su secretario de Estado, Marco Rubio, este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich para empezar a negociar los términos.

Las negociaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos son exactamente el escenario que Ucrania quería evitar, pero Zelenski se mostró optimista: “Estoy agradecido por el sincero interés del presidente estadounidense en esta oportunidad conjunta y en la forma en que podemos lograr la paz juntos. Fue una conversación larga y discutimos muchos aspectos, militares, económicos…”. “El presidente Trump me informó de lo que le dijo Putin. Creemos que el poder estadounidense es suficiente para poder, junto con Ucrania y todos nuestros socios, presionar a Rusia y Putin para encontrar un camino hacia la paz”, continuó.

“Deseamos debatir el camino a seguir con nuestros aliados estadounidenses”, declararon por otra parte en un comunicado de prensa de los jefes de la diplomacia francesa, alemana, polaca, italiana, española, británica y ucraniana. “Nuestros objetivos comunes deben ser situar a Ucrania en una posición de fuerza. Ucrania y Europa deben participar en cualquier negociación”, añade el texto, que recalca que “Ucrania debe beneficiarse de sólidas garantías de seguridad. Una paz justa y duradera en Ucrania es una condición necesaria para una seguridad transatlántica fuerte”, recordando el compromiso de los países europeos con la “independencia, soberanía e integridad territorial” de Ucrania “frente a la agresión rusa”.

Este 13 de febrero en Bruselas, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, trazó claramente las líneas rojas de Donald Trump sobre la OTAN y Ucrania. En un breve discurso, afirmó que “no es realista” prever que Ucrania vuelva a sus fronteras anteriores a 2014 (es decir, incluida Crimea), y que tampoco es realista la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica tras las negociaciones de paz.

