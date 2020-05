De manera supuestamente temporal, Washington suspendió su aportación a la OMS a mediados de abril, acusando a la organización de ponerse de lado de China, así como de encubrir y manejar mal la pandemia de coronavirus.

Este lunes, Trump tuiteó el lunes imágenes de una carta dirigida al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En ella, enumera lo que, según él, son ejemplos de los fallos cometido por la OMS durante la pandemia, incluido ignorar los primeros informes sobre la aparición del virus.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020