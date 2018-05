El presidente quiso expresar la alegría que le daba tener de vuelta a su esposa en la Casa Blanca, pero parece que se apresuró demasiado y escribió ‘Melanie’, con e, en lugar de Melania, con a, así:

Poco después, el presidente (¿o sus asesores?) se dio cuenta del error que había cometido, eliminó el trino y lo volvió a escribir, esta vez con el nombre de su esposa bien:

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de mayo de 2018