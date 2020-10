Esta información la entregó el mismo presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter, en donde aseguró que su salida del centro médico Walter Reed se dará sobre las 6:30 p.m.

Trump, además, les pidió a sus conciudadanos no tener miedo a la COVID-19, y hasta bromeó con su estado de salud al decir que, a sus 74 años de edad, se siente “mejor que hace 20 años”.

Trump aprovechó el trino sobre su estado de salud para anunciar que, bajo su administración, se han “desarrollado algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes” para tratar esta enfermedad.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020