Donald Trump dijo en un trino que ese tipo de cubrimiento de la actualidad estadounidense “no puede ser legal”, informa Refinery 29, y se queja de que ese programa lo “minimiza”.

Además de Alec Baldwin (‘Enamorándome de mi ex’, ‘Los infiltrados’, etc.), el programa de humor presenta a otras grandes estrellas de Hollywood, como Ben Stiller, en el papel del exabogado personal de Trump Michael Cohen; Robert De Niro personifica al fiscal especial que investiga la relación de Trump con los rusos Robert Mueller; y Matt Damon, al juez del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh, destaca el portal AOL.

El mandatario dice que Saturday Night Live es un programa liderado por sus opositores demócratas y los señala de colusión, es decir, de conspirar contra él. Esta es la traducción del trino del presidente:

“Un escándalo real es la cobertura parcial, hora tras hora, de redes como NBC y máquinas de centrifugado demócratas como Saturday Night Live. No son más que una cobertura injusta de las noticias y anuncios demócratas. Debería ser probado en los tribunales. ¡No puede ser legal! ¡Solo difaman y minimizan! ¿Colusión?”.

Y este es el trino original:

A REAL scandal is the one sided coverage, hour by hour, of networks like NBC & Democrat spin machines like Saturday Night Live. It is all nothing less than unfair news coverage and Dem commercials. Should be tested in courts, can’t be legal? Only defame & belittle! Collusion?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2018