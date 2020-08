Donald Trump, enojado por lo que considera una cobertura mediática demasiado pesimista de su manejo de la pandemia, dijo que Birx había cedido a la presión para sonar negativa.

Birx declaró el domingo a CNN que Estados Unidos, que suma casi 155.000 muertes por coronavirus, está entrando en “una nueva fase” de propagación viral.

“Está extraordinariamente extendido. Está tanto en las zonas rurales como en las áreas urbanas”, señaló la coordinadora de respuesta al COVID-19 de EE. UU.

Trump dijo que Birx habló después de ser atacada por la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, líder de la oposición demócrata en el Congreso.

Pelosi y otros demócratas han dicho que Birx, una reconocida experta en salud pública, está dispuesta a adaptar sus mensajes para obtener la aprobación de Trump.

“Creo que el presidente está difundiendo desinformación sobre el virus y ella fue designada por él, así que no le tengo confianza”, señaló Pelosi el domingo en la cadena ABC.

“Es profundamente irresponsable de parte de la presidente de la Cámara Pelosi tratar repetidamente de socavar y crear desconfianza pública en la Dra. Birx, la principal profesional de salud pública en el grupo de trabajo sobre coronavirus”, tuiteó Alyssa Farah, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca. “También está simplemente mal. Punto”, agregó.

Sin embargo, luego de las declaraciones de Birx en CNN, Trump cambió de táctica este lunes.

So Crazy Nancy Pelosi said horrible things about Dr. Deborah Birx, going after her because she was too positive on the very good job we are doing on combatting the China Virus, including Vaccines & Therapeutics. In order to counter Nancy, Deborah took the bait & hit us. Pathetic!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2020