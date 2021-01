“Los pacientes están muriendo como moscas” fue otro de los sentidos llamados de esta mujer, que ve cómo la gente muere por COVID-19 sin que los médicos ni enfermeras puedan hacer algo.

El mensaje publicado en la plataforma TikTok es del día de nochevieja, y el viernes primero de enero ya contaba con 1,3 millones de vistas. Este es el video:

“No tenemos ventiladores para los pacientes. No tenemos medicamentos de sedación, Los pacientes mueren como moscas, estamos llenos, a capacidad máxima; no tenemos recursos, no tenemos personal. Los médicos ni siquiera pueden intubar porque tienen como 40 pacientes cada uno”, se quejó, compungida.