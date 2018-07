El torero, al que llaman el ‘Ciclón de Jerez’ o el ‘Pirata’, sufrió el percance cuando quiso clavar en el lomo del toro un juego banderillas y falló al resbalar en el intento.

El toro lo buscó en la arena y fue cuando lo corneó en la cabeza ocasionando la terrible herida de 20 centímetros con el pitón derecho. El torero, de 43 años, lleva en casi todas partes del cuerpo 38 “tatuajes” entre ellos “costurones unos encima de otros en los muslos y los costados”, reseñó ABC de España.

“Estoy muy bien y quiero tranquilizar a todo el mundo ya que mi estado tras el percance es favorable”, señaló Padilla apenas unas horas después del incidente.

“Entré por mi propio pie a la enfermería consciente en todo momento, y una vez allí me atendió fabulosamente bien el equipo médico de la plaza el cual me limpió la herida, la exploró y la suturó. Después me trasladaron al Hospital Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila donde me realizaron un TAC, un escáner y una prueba de tórax para descartar cualquier lesión en las costillas flotantes puesto que de la caída y la cogida entré dolorido a la enfermería en esa parte del cuerpo”, precisó el torero a ese medio ibérico.