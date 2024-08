Por: Noticias 24/7

En Toledo, España, se registró un atroz crimen contra un niño de apenas 11 años, este domingo, 18 de agosto de 2024, sobre las 10 de la mañana (hora local). El hecho ha causado conmoción en todo el mundo y, de momento, no se tiene información del motivo de este crimen.

España: asesinan a niño de 11 años jugando fútbol en Toledo

Según han relatado varios testigos que presenciaron el escabrozo acto, Mateo, la víctima, se encontraba disputando un partido de fútbol con otros amigos del pueblo cuando un hombre encapuchado, al parecer con un pañuelo, irrumpió en el terreno de juego y atacó, con un cuchillo, al menor.

Pese a que en el lugar de los hechos se desplazaron médicos de urgencias, un helicóptero sanitario y una UVI (unidades de vigilancia intenciva) para labores de reanimación, no fue posible salvar la vida del menor de 11 años.

Enseguida, las autoridades españolas se pusieron a trabajar tras la única pista que dejó el autor del crimen, ya que, después de arrebatarle la vida a Mateo, huyó en un carro Ford Mondeo de color gris, tal como señaló el diario El Mundo de España.

Sobre la familia del menor se conoció que es muy popular en Toledo, debido a la panadería que tienen y que abastece a gran parte del pueblo. Además, el medio mencionado también recogió las declaraciones de uno de los primos de Mateo, quien ha sido el portavoz del caso ante los medios de comunicaciones.

“Era un chico súper bueno, súper cariñoso, estaba con sus amigos jugando, ha llegado alguien, no tenemos más datos. Son momentos difíciles que no asimilamos”, indicó Asell Sánchez, quien también se mostró sorprendido por el crimen.

“No hay sospechas, es un pueblo tranquilo, estas cosas no habían pasado nunca. Estamos que no sabemos ni dónde estamos”, agregó Sánchez.

Capturan a hombre que asesinó a niño de 11 años en España

Luego del esfuerzo de la Guardia Civil, este lunes 19 de agosto de 2024, las autoridades confirmaron la captura de quien sería el autor del crimen. Así lo dio a conocer Europa Press.

Por ahora, solo se sabe que se trata de un joven de 20 años, quien ya habría reconocido el crimen de Mateo, de 11 años.

