Se trata del tercer tiroteo en el área en menos de dos días, y el último hecho de violencia armada registrados en numerosos lugares públicos en Estados Unidos.

Best señaló que testigos e imágenes de video mostraban que el incidente se desató cuando varias personas que estaban frente al restaurante de comidas rápidas comenzaron a pelearse y luego a dispararse unos a otros, impactando a los transeúntes. “Este no es un incidente aleatorio, hubo varias personas involucradas”, dijo Best. “Sacaron sus armas y dispararon; la gente corrió en varias direcciones”.

Las autoridades informaron que una mujer de unos 40 años había sido asesinada y varias personas, incluido un niño, resultaron gravemente heridas en el tiroteo, que ocurrió poco después de las 5:00 pm, hora local.

En el Harborview Medical Center, donde fueron trasladados los heridos, se informó que siete personas estaban siendo atendidas, incluido un niño de nueve años.

Susan Gregg, portavoz del hospital, dijo que una mujer de 55 años fue ingresada de urgencia en cirugía, y que el niño, que recibió un disparo en la pierna, estaba en estado crítico. Los demás lesionados, todos de sexo masculino, están en condición satisfactoria, detalló.

La policía cercó el área del tiroteo y cerró una estación de metro mientras buscaba al sospechoso.