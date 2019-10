El tiroteo se registró en la zona de Brooklyn. Nadie ha sido arrestado aún y se desconocen los motivos y las circunstancias exactas del suceso, dijo a la AFP un oficial de la policía de Nueva York.

Ese uniformado, además, le informó a la agencia que los lesionados son dos hombres y una mujer que no sufrieron heridas de gravedad.

No obstante, el Diario de Nueva York aseguró que la cifra de heridos es de cinco, su estado es “grave” y los trasladaron “al Hospital del Condado de Kings y al Centro Médico del Hospital de la Universidad de Brookdale”.

En algunas cuentas de Twitter han compartido imágenes del sitio donde se registró el tiroteo. Aquí dejamos unos trinos, incluido el del periodista Joaquín López-Dóriga:

#BREAKING Shooting in Brooklyn , New York Update :

– 4 males dead

– At least 2 females and 1 male injured

– Incident happened at a social club in Crown Heights

– No suspect in custody at this time.

– Two guns have been recovered.

Video : CitizenAppNYCpic.twitter.com/KV1WgzI2Gu

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) October 12, 2019