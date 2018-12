Los vecinos del sector reportaron un intercambio de disparos, pero no se conocen más detalles, más allá del aviso de las autoridades de evitar esa zona, informa el portal Local 10.

Este es el trino de la Policía de Miami:

UPDATE: Police on scene of a vehicle theft and shooting. One subject remains inside of the stolen vehicle. Active scene avoid the area. https://t.co/Iy57eDSS9x

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) December 18, 2018