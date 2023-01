Nueve personas murieron en un tiroteo en una localidad predominantemente asiática del sur de California, en la costa oeste de Estados Unidos, informaron este domingo las autoridades locales.

Los hechos se dieron en Monterey Park:

Currently multiple authorities are responding to a mass shooting in Monterey Park with reports of 16 people have been shot with unconfirmed reports 10 fatalities this is still developing pic.twitter.com/4XUwRwaibf

