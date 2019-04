Este lunes 15 de abril, el mundo lloraba mientras se consumía gran parte de la catedral de Notre Dame, la misma que inspirara la obra ‘El jorobado de Notre Dame’, de Víctor Hugo.

A través de los videos que propios y extraños grababan con sus celulares, se evocaba un sentimiento similar al que embargó al mundo mientras colapsaban las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Y aunque al parecer en este caso no habría el componente de un ataque terrorista, que una construcción de 800 años se consuma por el fuego no deja de generar tristeza e impotencia, pues Notre Dame no solo les pertenece a los franceses, sino a la humanidad. Además, este es el monumento histórico más visitado del planeta, con 13 millones de turistas al año.