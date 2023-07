En la mañana de este viernes 28 de julio en Estados Unidos hubo un hecho que despertó el pánico entre los trabajadores de la empresa Tesla, de la sede que está ubicada en Austin, Texas, donde se alteró la tranquilidad por una falsa alarma con una llamada que alertó de un supuesto tiroteo a los alrededores de la compañía, de acuerdo a lo que indican las autoridades norteamericanas en un comunicado.

Lo que se sabe del caso es que varias personas prendieron las alarmas con videos en redes sociales y una llamada en la que indicaban sobre la presencia de un hombre estaba circulando dentro y fuera de la fábrica con un arma en su poder y accionando varios tiros, lo que llevó a armar un gran operativo por parte de la Policía.

Incluso, en las grabaciones de redes sociales se ve cómo algunos trabajadores salieron corriendo de las instalaciones de la empresa por el pánico que les producía esta información que les llegó a sus celulares. Además, otros empleados se abstuvieron de asistir a la sede de la empresa por miedo.

“Hay un atacante activo cerca de la ubicación de la columna 35z en Giga Factory Texas. Por favor, cúbrase y espere para más detalles“, fue el mensaje que les llegó a los trabajadores de Tesla.

NEW:

Tesla workers received this email at around 5 A.M.

We are still waiting for confirmation from police. pic.twitter.com/bKqWsOaZGQ

— Pamela Comme (@commepamela) July 28, 2023