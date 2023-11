Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes las aguas al sur de la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas, sin que las autoridades hayan informado inicialmente de daños o de alerta de tsunami.

El servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el hipocentro a 77 kilómetros de profundidad y a unos 26,7 kilómetros al sur de la población de Burias, con unos 4.000 habitantes.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

🧵 Video and images emerging after a M6.7 earthquake struck Mindanao in the #Philippines. Terrifying 😳 pic.twitter.com/KkKVLU53vt

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 17, 2023