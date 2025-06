Una situación más que preocupante se vivió en India en la tarde de este jueves 12 de junio, pues un avión que iba con destino al Reino Unido no pudo despegar bien, terminó chocando con un edificio y el 99 % de quienes iban en su interior lastimosamente perdieron la vida.

En un principio se creyó que todas las personas que iban al interior habían fallecido, pero lo cierto es que hubo un momento de milagro porque uno de los pasajeros fue visto caminando luego del accidente, pero igual afectado y confundido.

Se trata de Vishwash Kumar Ramesh, un hombre de nacionalidad británica que se encontraba visitando a sus familiares en India y que ya se disponía a regresar a su hogar.

Pese a los golpes y quemaduras que sufrió, el hombre se encuentra estable y bajo observación y por eso es que distintos medios le han preguntado que cómo se salvó, ya que es el único entre más de 250 personas.

British crash survivor Vishwash Kumar Ramesh describes his escape from the Air India plane in Ahmedabad.

Everyone on the plane died, except for him.https://t.co/czOsM5ZWRp pic.twitter.com/Va9cfnaILe

— Sky News (@SkyNews) June 13, 2025