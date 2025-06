El 12 de junio de 2025, en horas de la mañana, una familia conformada por dos médicos y sus tres hijos perdieron la vida en un accidente aéreo en India, un hecho que ha conmovido a millas de personas tras difundirse una emotiva imagen capturada momentos antes del siniestro.

La instantánea, que se volvió viral en redes sociales, muestra a los cinco integrantes sonriendo dentro del avión, sin saber que vivirían sus últimos instantes juntos. La historia de la familia Joshi-Vyas ha sido ampliamente reportada por medios internacionales como el diario Daily Mail y la agencia Europa Press.

Komi Vyas, quien trabajaba como médica en Udaipur, había tomado la decisión de dejar su empleo para mudarse a Londres, donde planeaba reunirse con su esposo, el doctor Prateek Joshi. Juntos viajaban con sus hijos pequeños: los gemelos Nakul y Pradyut, de cinco años, y su hija mayor, Miraya, de ocho.

A dream shattered mid-air. 💔

Pratik Joshi had lived in London for six years, working hard to bring his wife and three kids from India. Just two days ago, his wife Dr. Komi Vyas resigned from her job in Udaipur. Their bags were packed, hearts full of hope.

This morning, the… pic.twitter.com/W5KRgOEEWA

— ThiinkWaves (@ThiinkWaves) June 12, 2025