Las últimas noticias entregadas por los organismos de rescate que atendieron la emergencia aérea no son nada alentadoras. Según el comisario de policía de Ahmedabad, G.S. Malik, “no hay sobrevivientes”.

Así se lo dijo a los medios, donde también explicó que se registraron víctimas en tierra debido a la colisión con edificios residenciales y oficinas cercanas. Hasta el momento, se han recuperado al menos 204 cuerpos, según reportes de AFP, aunque el número exacto de víctimas en tierra aún está bajo investigación.

El vuelo, que transportaba a 169 ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense, apenas alcanzó una altitud de 625 a 825 pies antes de perder el control y caer en picada, según datos de Flightradar24.

Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales muestran una densa columna de humo negro y escombros en llamas, con el avión envuelto en una bola de fuego después del impacto, agravado por la gran cantidad de combustible a bordo para el trayecto transcontinental.

Acá, un video que muestra el momento del accidente:

Este jueves 12 de junio, un Boeing 787-8 Dreamliner de la aerolínea Air India, operando como el vuelo AI171 con destino a Londres (Gatwick), se estrelló minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel en Ahmedabad, India.

El trágico accidente, que ocurrió a la 1:38 p. m. (hora local) y dejó un saldo devastador: las 242 personas a bordo murieron; 230 pasajeros y 12 tripulantes.

Además, el impacto en una zona residencial de Meghani Nagar causó víctimas adicionales en tierra, incluyendo estudiantes de medicina que residían en un albergue del BJ Medical College.

Acá, imágenes del siniestro:

The AI 171 AirIndia Boeing 787 crashed into the Doctors hostel at BJ medical College in Ahmedabad.

Reports are many Resident Doctors have also died. 🙏😔

A Black day in Aviation History pic.twitter.com/8QVEvmCJOI

— Vasudev Krishna (@Hari_Govind1) June 12, 2025