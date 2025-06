En junio de 2023, el gobierno canadiense introdujo una importante reforma en su política de visas, permitiendo que ciudadanos de más países latinoamericanos accedieran a la autorización electrónica de viaje (eTA), un trámite mucho más rápido y económico que la visa tradicional.

Esta medida, que sigue vigente en 2025, facilitó el ingreso temporal a Canadá para ciudadanos de trece países, incluyendo algunos de América Latina. La nueva disposición busca dinamizar el turismo y las relaciones comerciales, al tiempo que simplifica los trámites migratorios para quienes cumplen ciertos criterios.

¿A qué países de Latinoamérica a Canadá no les exige visa en 2025?

Antes de esta reforma, solo los ciudadanos de México y Chile podían viajar a Canadá por turismo o negocios sin necesidad de solicitar visa. Con la actualización, se sumaron Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay a la lista de países latinoamericanos con acceso a la eTA, siempre que los viajeros cumplan las condiciones establecidas por Inmigración Canadá. Esto implica que los colombianos debe tramitar este documento.

El gobierno canadiense justificó esta ampliación como parte de una estrategia para fortalecer el turismo y los negocios, aumentar los viajes temporales de bajo riesgo y reducir trámites administrativos en los consulados. Sin embargo, la eTA no permite estudiar ni trabajar en Canadá; para esas actividades se exigen aún permisos específicos.

¿Cuáles son los requisitos viajar a Canadá sin visa?

No todos los ciudadanos de estos países pueden prescindir de la visa tradicional: las autoridades de Canadá aclaran que solo quienes viajan en avión y han tenido una visa canadiense en los últimos diez años, o cuentan con una visa vigente de no inmigrante para Estados Unidos (como la B1/B2), pueden solicitar la eTA en línea.

Este permiso otorga una estadía de hasta seis meses por motivos turísticos, de negocios o para visitar familiares, y su proceso suele ser rápido y menos costoso comparado con la visa convencional.

Según el Ministerio de Inmigración, “todos los extranjeros exentos de visa que viajen o transiten por Canadá en avión deben obtener una eTA antes de ingresar”, según recogió Noticas Caracol.

La solicitud se gestiona a través del portal oficial del gobierno canadiense, donde el aspirante completa un formulario, paga una tarifa menor a $10 dólares canadienses y espera la aprobación, que casi siempre es automática. Una vez concedida, la eTA queda vinculada electrónicamente al pasaporte y tiene una vigencia de cinco años o hasta el vencimiento del documento, lo que ocurra primero.

Los países latinoamericanos con opción de solicitar eTA, bajo estas condiciones, son:

Chile (exento sin condiciones adicionales)

(exento sin condiciones adicionales) México

Argentina

Costa Rica

Panamá

Uruguay

Es relevante señalar que, en Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay, la posibilidad de la eTA solo aplica a quienes ya tienen experiencia migratoria con Canadá o poseen visa de Estados Unidos; no es un acceso automático para todos sus nacionales. Quienes no cumplen estos requisitos deben solicitar la visa de visitante por los conductos tradicionales. Además, para viajes por tierra o mar, la eTA no es válida y se requiere la visa normal.

