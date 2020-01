La confirmación la hizo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que aseguraron que el paciente se encuentra aislado y “en buena condición” en un hospital local.

Al parecer, había viajado desde Wuhan (China), epicentro del brote, según indicaron las autoridades del condado.

PRESS RELEASE: The OC Health Care Agency’s Communicable Disease Control Division received confirmation from the Centers for Disease Control and Prevention this evening that an Orange County, California case has tested positive for the novel coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#coronavirus. https://t.co/bwnzaFzUEG

