Desde el Grupo de Lima, al cual pertenece Colombia, conformado por 14 países latinos hasta Estados Unidos, le han expresado abiertamente a Nicolás Maduro que no reconocen su nuevo periodo como presidente y le han pedido que renuncie al poder.

Ese pensamiento, en el día de su posesión, se posicionó como tendencia la etiqueta ‘‘#MaduroNoesMiPresidente’ que, en el momento en que se escribe esta nota, está número uno en Venezuela, número 2 en Colombia y está en el quinto lugar a nivel mundial.

Su acto de juramentación será a las 10:00 a.m. en el Tribunal Supremo de Justicia y no en el parlamento nacional ante los diputados, de mayoría opositora, como lo establece la constitución venezolana, pues estos no lo reconocen.

Es tanto el rechazo internacional que al acto solo asistirán 5 presidentes: Evo Morales, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua; Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Salvador Sánchez, de El Salvador; y Anatoli Bibílov, de Osetia del Sur, un territorio que pertenecía a la antigua Unión Soviética y que no es reconocido por Naciones Unidas como país.

Estos son algunos de los mensajes en Twitter con la etiqueta #MaduroNoesMiPresidente:

Destruiste nuestra juventud, destruiste nuestras casas de estudio, nos dejaste sin comida, se paraste nuestras familias, nos exiliaste de nuestros hogares, desangraste al país más rico de Latinoamérica #MaduroUsurpador #MaduroNoEsMiPresidente pic.twitter.com/uzqOniM57p — Ronald Gil (@thedaniels88) January 10, 2019

MADURO USURPADOR!

Hoy #10Ene si Maduro no entrega la Presidencia a la AN para q se nombre un gobierno de transición inicia una usurpación y con ella una tiranía despótica condenable x todo demócrata!

Así lo dejamos claro en el Consulado de Vzla en Madrid!#MaduroNoEsMiPresidente pic.twitter.com/pMGYpI7HDi — Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) January 10, 2019

Solo representas la miseria, tristeza y dolor que viven las familias venezolanas, tú mandato solo ha Sido corrupción, desnutrición, delincuencia, muertes y dolor#MaduroNoEsMiPresidente pic.twitter.com/qlh5A9PIcQ — Nai (@naiara7avil) January 10, 2019