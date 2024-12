Momentos de pánico se vivieron en la tarde de este miércoles 25 de diciembre en el centro de Manhattan, Nueva York, donde un taxi protagonizó un atropello masivo que dejó a varios peatones heridos, entre ellos un menor de edad.

Las primeras versiones indican que el vehículo de servicio público se subió a una acera e impactó a al menos seis personas. Según las autoridades locales, el conductor del vehículo, un hombre de 58 años, aparentemente sufrió un problema médico que lo hizo perder el control del auto. Al parecer, se trató de un ataque al corazón.

El incidente se registró cerca de las 4:00 p. m., en la zona conocida como Herald Square, un área muy concurrida y conocida, especialmente en esta época del año, cuando la ciudad recibe miles de turistas debido a las celebraciones navideñas.

El taxi embistió a los peatones que caminaban por la acera, dejando al menos a dos de ellos con heridas menores. Entre los afectados se encontraba un niño de 9 años y dos mujeres de 41 y 49 años, según confirmó ABC; todas fueron llevadas a un hospital para su respectiva atención.

Por fortuna, según lo mencionado por el citado portal, los heridos están fuera de peligro.

Videos que circularon en redes mostraron los momentos de angustia que se vivieron después del accidente. Uniformados llegaron al lugar para atender la emergencia y poner a salvo a los afectados.

❗️🇺🇲 – On Christmas Day, December 25, 2024, a taxi driver in Herald Square, Manhattan, possibly due to a medical episode, crashed into multiple pedestrians outside Macy’s at 34th Street and 6th Avenue.

Six people were injured, including a 9-year-old boy. Three victims were… pic.twitter.com/wurdPRfdiF

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 25, 2024