Target sigue siendo uno de los supermercados más visitados en Estados Unidos, pues muchas personas van allí debido a la calidad de los productos, el buen servicio y hasta la política de devolución que tiene, pues en caso de adquirir un artículo que salió defectuoso, casi sin ningún papeleo se lo cambiarán por uno nuevo o incluso le devolverán el dinero.

Sin embargo, el problema es que hay muchas personas deshonestas que se han aprovechado de esta situación para comprar algún producto, llevárselo, usarlo durante varios días y luego devolverlo para que le den uno nuevo o para recuperar el dinero, una situación que ya superó la paciencia de los administradores del sitio.

Qué va a pasar con Target en Estados Unidos

Según reveló el medio New York Post, Target anunció un cambio grande con respecto a esta política y tiene que ver con que ahora se va a reservar el derecho de reservar devoluciones, reembolsos y cambios, una situación totalmente inédita en este establecimiento.

Ahora, esto no significa que ya no se podrán devolver artículos, sino que estos serán revisados estrictamente para verificar que en efecto fue problema del supermercado y no del usuario que se llevó el producto.

Por otro lado, otro cambio importante es que ya no se recibirá un cheque personal como medio de pago para evitar fraudes, pues la compañía tomó esta decisión bajo la premisa de que se busca avanzar en los pagos digitales por medio de datáfonos, transferencias y el uso de las tarjetas crédito y débito.

De qué depende que le hagan un cambio en Target

Según las políticas de esta compañía en Estados Unidos, los productos se recibirán en un plazo máximo de 90 días siempre y cuando el empaque original esté sin abrir y en buenas condiciones, ya que si no está así o en su defecto sin recibo, la compañía puede negar la devolución y usted debe llevarse su producto dañado o afectado.

