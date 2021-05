El precio para obtener el privilegiado asiento para viajar al especio ya supera los 2,6 millones de dólares, es decir un poco más de 9.500 millones de pesos colombianos. Los que estén interesados todavía tienen 20 días para hacer su jugosa oferta.

El 20 de julio, la firma creada por el multimillonario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, enviará humanos al espacio por primera vez a bordo de su cohete New Shepard.

Desde hace dos semanas, cualquiera podía hacer una oferta del monto de su elección, a ciegas, por este primer asiento. Se requería un depósito de 10.000 dólares para cualquier oferta de más de 50.000.

Participaron 5.200 personas de más de 136 países, anunció Blue Origin, que también reveló este miércoles el importe más alto ofrecido durante esta primera fase: 1,4 millones de dólares.

A partir de ahora, para registrarse, cualquier nuevo participante debe superar la mayor cantidad ofertada hasta el momento, actualizada en tiempo real en el sitio web de Blue Origin.

Y desde la mañana de este miércoles, las pujas se aceleraron vertiginosamente: primero en 2 millones de dólares, luego 2,2 millones, 2,4, 2,6 y creciendo.

Flying to space on a fully reusable rocket is an experience unlike any other. Bid now for the very first seat on #NewShepard at https://t.co/7Y4The9OmR #LaunchLandRepeat pic.twitter.com/EbwusvAl5F

