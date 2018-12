En su momento, el inglés atacó a Colombia diciendo: “es el lugar más corrupto en el que he estado. Comprar cocaína es más barato que un bar en Marte”.

Después de 8 meses, Semmens dialogó con el diario Mirror en donde incluso dice que llegó a recibir amenazas de muerte.

“Mi compañero de viaje me dijo que hiciera una línea en la tumba de Escobar y me volví loco con la idea. Fue divertido en el momento pero ahora me siento avergonzado. Todo el mundo dice que soy una desgracia y que estaba haciendo ver a mi país mal”, explicó al rotativo británico.

El inglés, de 35 años, dijo que su intención era mostrar “respeto” al narcotraficante colombiano. Sin embargo, este hecho le salió muy caro: “El presidente me mencionó en televisión y la policía estaba asustada por mi seguridad. Fue muy miedoso. Me arrepiento mucho. La gente me envía amenazas de muerte en Facebook”, detalló a Mirror.

“Me dijeron que si me encontraban, me iban a despellejar vivo. No puedo ver a mis hijos y eso duele”, pues el gobierno colombiano le impidió entrar al país por los próximos 5 años, indica el mismo medio.

Semmens llegó a Medellín en abril para visitar a sus hijos gemelos, luego de conocer a una colombiana en Ibiza (España), con la que tuvo una fugaz relación, publica Mirror.

“Lamento lo que hice y quiero disculparme con la gente de Colombia”, finaliza su relato en el diario británico.

Este es el video donde Semmens consume cocaína en la tumba de Escobar: