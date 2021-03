La familia de Mclelland publicó fotos de las graves heridas que sufrió el joven soldado en las que se ven quemaduras, un corte en la cara, heridas de arma blanca y huesos rotos, informa The Sun.

Según relata ese medio, el joven soldado, oriundo de Doncaster, Yorkshire, salió de la base militar de Dreghorn Barracks, en Edimburgo, luego de que había concretado una supuesta cita con una joven por Tinder.

Pero nunca llegó su cita y por el contrario lo secuestró un joven de 19, que lo llevó a una casa de la capital, donde lo torturó y casi lo mata. Su familia tiene miedo de que el soldado que quede marcado de por vida por este suceso.

La policía de Edimburgo explica que la tortura ocurrió el sábado 20 de marzo por la noche y que pudieron rescatar a Cobhan Mclelland sobre las 8 de la mañana del domingo.

Cobhan Mclelland is currently being treated in hospital https://t.co/CT7oEdBfsW

— Metro (@MetroUK) March 26, 2021