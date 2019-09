Funvisis, además, señaló que el movimiento telúrico se localizó, exactamente, a 21 kilómetros al sureste de Araya a las 2:05 p.m. (hora local) con una profundidad de 5,9 kilómetros.

“Funvisis recomienda mantener la calma ante hechos de esta naturaleza que son normales en Venezuela, ya que vivimos en un país sísmico”, indica el mismo ente.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró en 5,5 la magnitud del sismo en la escala de Richter, localizado a 10 km de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 25,8 km al este-sureste de Cumaná y a 40,2 kilómetros al suroeste de Puerto La Cruz.

Prelim M5.5 Earthquake near the coast of Venezuela Sep-09 18:05 UTC, updates https://t.co/86icgqU2z5

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) September 9, 2019